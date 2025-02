Atp Dubai, in finale Tsitsipas e Auger-Aliassime

Saranno Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas a giocare la finale del Dubai Duty Free Tennis Championships, ATP 500 che si concluderà sabato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il canadese, già leader del circuito per numero di partite vinte in stagione (15) e titoli collezionati in bacheca (2, Adelaide e Montpellier), ha aggiornato la prima delle due statistiche battendo in tre set il francese Quentin Halys (n.77) col punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. Il tennista greco, numero 4 del seeding, ha invece battuto in due set l'olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4, 6-4.