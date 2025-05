Flavio Cobolli ha battuto Davidovich Fokina negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista romano ha sconfitto lo spagnolo, sempre temibile sulla terra rossa, per 6-4 7-5. Ai quarti di finale sfiderà un altro spagnolo come Roberto Bautista-Agut, numero 57 del mondo e vincitore in carriera di 12 tornei.