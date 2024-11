ATLETICA, YEMAN CRIPPA IMPEGNATO DOMANI NEL CROSS INTERNACIONAL DE ITALICA

Yeman Crippa, campione europeo di mezza maratona a Roma 2024, gareggerà domani 17 novembre in Spagna a Santiponce, alle porte di Siviglia, per il classico Cross Internacional de Italica dopo essere rientrato da un mese di allenamenti in altura nella Rift Valley in Kenya. Per il pluriprimatista italiano di ben 8 discipline, dai 3000 metri all’aperto sino alla maratona, sarà l’unico test prima dei campionati europei di corsa campestre in programma ad Antalya in Turchia l’8 dicembre, in una gara del World Athletics Cross Country Tour su una distanza di poco superiore ai 7,5 km.