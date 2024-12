Atletica: Yasemin Can sfiderà Nadia Battocletti alla Boclassic

L'élite del mezzofondo internazionale farà ritorno a Bolzano il 31 dicembre: mancano 10 giorni esatti alla cinquantesima BOclassic Alto Adige. Tra i grandi nomi al via della Corsa di San Silvestro a Bolzano sarà presente anche la blasonata mezzofondista turca Yasemin Can. La pluricampionessa europea debutterà sui 5 chilometri della gara Elite femminile. Nel suo palmares l'atleta turca di origine keniana vanta tre ori europei su pista (due sui 10.000 e uno sui 5000 m) e ben cinque titoli continentali nel cross. Agli ultimi Campionati europei di Cross, che si sono svolti di recente ad Antalya (Turchia), la campionessa di casa si è classificata terza. A Bolzano, quindi, si terrà una sfida nella sfida con Nadia Battocletti, che proprio nella stessa gara ad Antalya si è laureata campionessa europea. La ventottenne Can, coinvolta grazie al lavoro dell'athletic manager Gianni Demadonna, si candida quindi, a essere una potenziale vincitrice. La gara con la già citata Battocletti, Ludovica Cavalli, Aleshign Baweke e le altre partecipanti si preannuncia scoppiettante. Anche in campo maschile si assisterà a un debutto. Sui 10 chilometri della gara Elite maschile assieme a Crippa, Chaumeton, Chelimo, Faniel, Bekele, Arese ed altri gareggerà pure Daniel Pattis. L'atleta del Läufer Club Bozen Raiffeisen aveva già preso parte alla Corsa di San Silvestro a Bolzano, ma si era cimentato nella Gara amatoriale Ladurner (5 km) ed era andato a podio in tre edizioni: nel 2016 e nel 2018 si era classificato terzo, mentre nel 2019 era arrivato secondo. L'atleta 26enne di Tires, inoltre, ha ottenuto ottimi risultati nel trail running e nella corsa in montagna: nel giugno di quest'anno, per esempio, Pattis ha contribuito alla medaglia di bronzo della squadra italiana maschile nella corsa in montagna Up&Down ai Campionati europei off-road di Annecy. E ora correrà la gara Elite della BOclassic Alto Adige circondato dall'entusiasmo del pubblico bolzanino.