Atletica, Valensin migliora ancora il record italiano under 20 dei 200 indoor con 23"49

Elisa Valensin domina la finale dei 200 metri nei campionati juniores indoor di Ancona, chiudendo la sua gara in un eccellente crono di 23"49 grazie al quale migliora di ulteriori 21 centesimi il suo record nazionale under 20 stabilito nella mattinata in batteria, che peraltro già le apparteneva dallo scorso anno quando da under 18 aveva corso in 23"72. Per la velocista milanese, che ha compiuto 18 anni solamente il primo gennaio scorso, si tratta del terzo primato italiano under 20 su quattro gare disputate dall’inizio del 2025 in cui è passata ufficialmente nella categoria juniores, in quanto oltre ai due odierni va aggiunto quello sui 400 metri realizzato il 18 gennaio nel corso del Memorial Giovannini, disciplina che la velocista allenata dal coach Fausto Frigerio disputerà certamente nel corso dei campionati italiani assoluti del prossimo 22 e 23 febbraio, nell'ottica anche di trovare un posto per la staffetta 4x400 italiana degli Euroindoor di Apledoorn dal 6 al 9 marzo. Il crono odierno di Valensin le vale anche la miglior prestazione europea under 20 dell'anno sulla distanza, e la quarta mondiale. Tra le altre gare della giornata da segnalare l'ottima prestazione nel salto triplo donne di un’altra 18enne, Erika Saraceni, che ha dominato la prova realizzando il proprio personale di 13.51, ricordando come sia lei che Valensin abbiano ricevuto dalla Fidal, rispettivamente nel 2023 e nel 2024, il titolo di miglior atleta femminile emergente dell'anno.