Atletica, Tecuceanu nono negli 800 metri del Continental Tour Gold di Hengelo

Catalin Tecuceanu, bronzo negli 800 metri dei campionati europei di Roma 2024, conferma le sue difficoltà in questo inizio di stagione all'aperto, e chiude in nona e ultima posizione con il crono di 1'46"68 la gara sui due giri di pista del Fanny Blankers Koen Games di Hengelo in Olanda, tappa Gold del Continental Tour, vinta dall'irlandese Mark English in 1'43"92 di proprio primato nazionale. Il 25enne mezzofondista italo rumeno, che vanta un personale di 1'43"75 realizzato l'anno scorso a Montecarlo a pochissimi centesimi dallo storico record italiano di Marcello Fiasconaro del 1973, aveva esordito all'aperto 4 giorni fa al Palio della Quercia di Rovereto con un ottavo posto in 1'45"89, dopo una stagione al coperto positiva contraddistinta dal quarto posto negli europei al coperto di Apeldoorn.