Atletica, Stecchi secondo nell'asta del meeting di Miramas in Francia

Claudio Stecchi, primatista italiano in sala del salto con l'asta con 5.82m, ha debuttato nella stagione al coperto nel corso del meeting francese di Miramas, prova Silver del Continental Tour Indoor, chiudendo la sua gara in seconda posizione con una miglior misura di 5,63 superata al secondo tentativo, mentre in precedenza aveva superato 5,38 e 5,53 alla prima, per poi finire la sua gara con tre nulli a 5,70. La prova è stata vinta dallo statunitense Tray Olen Oates con 5.70, mentre nella finale A dei 60 metri il campione europeo di Istanbul 2023, Samuele Ceccarelli, è terminato in quinta posizione con 6"71 nella prova vinta in 6"54 di proprio primato nazionale dal senegalese Fall-Mamadou Sarr, e ha eguagliato il suo stagionale dopo aver corso in 6"73 in batteria, ben lontano dal personale di 6"47 realizzato nella semifinale degli euroindoor di due anni fa, poi vinti lasciandosi alle spalle addirittura Marcell Jacobs. Tra gli altri italiani in gara da segnalare il secondo posto di Micol Majori nei 3000 metri con il tempo di 9'07"19 nella prova vinta dalla spagnola Agueda Marques in 8'45"71, e dove Giulia Aprile è stata quinta con 9'19"78, mentre nel salto in alto quarto posto di Asia Tavernini con 1,82. Il miglior risultato tecnico internazionale della serata è arrivato dal triplo sempre donne, grazie al 14,57 con cui la cubana Liadagmis Povea ha vinto la gara.