Atletica: sospesi l'ucraina Bekh-Romanchuk e il kenyano Kipyegon

L'Unità per l'Integrità dell'Atletica ha sospeso la campionessa ucraina Maryna Bekh-Romanchuk per una sospetta presenza o uso di testosterone. Bekh-Romanchuk ha vinto la medaglia d'argento nel salto in lungo ai campionati mondiali del 2019 e quella nel salto triplo nel 2023, oltre alla medaglia d'oro nel salto triplo agli Europei di Monaco di Baviera 2022. L'AIU ha rivelato che il maratoneta keniano Nehemiah Kipyegon è stato sospeso per tre anni dopo aver ammesso un'accusa di doping relativa alla sostanza vietata trimetazidina.