Atletica, Saraceni leader della squadra azzurra nel meeting internazionale under 20 di Metz

Erika Saraceni, 18enne neo primatista italiana assoluta del salto triplo femminile nel corso dei recenti campionati nazionali di Ancona, tornerà in gara domani 1° marzo a Metz in Francia, nel corso del triangolare giovanile tra Italia, Francia e Portogallo, dove saranno impegnati insieme a lei 42 suoi compagni tra cui soprattutto l'altro giovanissimo campione italiano assoluto, il 16enne Daniele Inzoli capace di vincere il titolo nel salto in lungo ma che si cimenterà sui 60 metri, dove peraltro è campione italiano under 18. Tra gli altri azzurri da seguire in particolare la 18enne Elisa Valensin, che in stagione ha realizzato i primati al coperto under 20 dei 400 e dei 200, impegnata su questa distanza per la sua categoria, mentre per quella under 18 sarà sui blocchi di quest'ultima disciplina la 16enne Margherita Castellani, che proprio alla Valensin ha tolto nel 2025 il primato under 18. Tornano in gara tra gli under 18 anche i due giovanissimi talenti degli ostacoli veloci, la 16enne Alessia Succo che ha stabilito sui 60 H la miglior prestazione mondiale di sempre, e il 17enne Filippo Vedana che ha corso nella stessa disciplina al maschile con la seconda nella storia della sua categoria. Alla fine di tutte le prove in programma, dove per ciascuna parteciperanno due atleti per nazione nelle due categorie under 20 e under 18, verranno redatte le classifiche per assegnare i due trofei alle nazioni vincitrici.