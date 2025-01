Atletica, Record italiano under 20 della 15enne Kelly Doualla nei 60 metri indoor

Kelly Ann Doualla Edimo ha realizzato, a soli 15 anni, il record italiano under 20 e under 18 sui 60 metri indoor, correndo in 7"31 nella sua prima gara in carriera della categoria allieve nelle batterie di una riunione al coperto in corso di svolgimento nell'impianto di Bergamo. Per la velocista lombarda, nata a Pavia da genitori camerunensi, non si tratta in realtà del proprio personale sulla distanza in quanto l'anno scorso, nella categoria cadette, aveva già corso due volte in 7"27 ma il crono non era stato riconosciuto valido quale primato delle categorie superiori che era, sino a oggi, di 7"38 da parte di Alice Pagliarini del 2023 per quanto riguarda le under 18, e di 7"35, addirittura risalente al 2002 di Vincenza Calì per le under 20. L'impresa di Doualla, che potrà già tra poche ore nella finale della gara in programma verso le 13,30 migliorare i suoi freschi primati, realizzata a 15 anni e 53 giorni, emula e migliora quella ottenuta il 28 gennaio 2018 da Larissa Iapichino che realizzò, a 15 anni e 192 giorni, due record under 20 e 18 nel salto in lungo con la misura di 6,36.