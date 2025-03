Atletica, Ponzio vittorioso nel getto del peso maschile della Coppa Europa di lanci

Nick Ponzio, 30enne atleta italo statunitense specialista nel getto del peso, vince la sua gara con la misura di 20,60 nell'ambito della Coppa Europa di lanci, in corso di svolgimento nella città di Nicosia a Cipro, prestazione ottenuta alla quinta prova di una serie che ha visto anche un 20.33 iniziale, seguito da tre nulli e un 20,13 finale. Nella competizione dietro al lanciatore azzurro, sesto e miglior italiano nella finale dei recenti campionati europei al coperto di Apeldoorn nei Paesi Bassi, si piazzano il tedesco Silas Ristl con 20,27 e lo svedese Jesper Arbinge con 19,93. Ricordiamo che Ponzio, nativo di San Diego in California, è stato quarto agli Europei di Monaco 2022 all'aperto ma successivamente ha subito una squalifica di 18 mesi, dal febbraio 2023 all'agosto 2024, per aver mancato tre controlli antidoping consecutivi, a causa di ragioni tecniche che gli hanno consentito di avere una condanna inferiore a quella dei 24 mesi previsti in tale situazione. Nelle ultime due gare in programma Giovanni Frattini, 22enne specialista nel lancio del giavellotto, conferma la sua grande crescita agonistica nella disciplina conquistando un prestigioso secondo posto, con la misura di 82.78, al termine di una gara vinta dal greco Ioannis Kyriazis con 84.38, dove il lanciatore romagnolo ha inizialmente stentato con i primi tre tentativi a 67.51, 72.02 e 70.18, ma ha poi piazzato la misura decisiva a cui ha fatto seguito 72.18 e un nullo finale. Nella gara del disco femminile infine, che ha chiuso la manifestazione, la primatista italiana Daisy Osakue non riesce a centrare il podio e chiude in quarta posizione con una miglior misura di 61.57, con anche 58.83 57.05, oltre che tre nulli, nella competizione vinta dalla svedese Vanessa Kamga con 63,25. Italia seconda nella classifica finale a squadre con le due compagini maschili, quella assoluta e qualla under 23.