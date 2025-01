Atletica: Pellicoro terza nei 1.000 metri all'University of Washington Preview

Nuovo progresso oltreoceano della mezzofondista Laura Pellicoro. L'azzurra firma il crono di 2:37.04 sui 1000 metri a Seattle, negli Stati Uniti, piazzandosi al terzo posto nell'University of Washington Preview, e abbassa di oltre cinque secondi il record personale di 2:42.51 siglato l'anno scorso nella stessa manifestazione. Un evento andato in scena sull'anello del Dempsey Indoor che misura 307 metri, di lunghezza superiore rispetto a quella standard al coperto di 200 metri, perciò i risultati sono riconosciuti come se ottenuti su pista di dimensioni maggiori. Con questo risultato la 24enne della Bracco Atletica, studentessa a Portland, si inserisce nelle liste italiane di sempre dietro a Gabriella Dorio (2:33:18 all'aperto nel 1982), Fabia Trabaldo (2:35.06), Elena Bellò (2:36.35) e Silvana Cruciata (2:37.0 manuale). Due volte medaglia d'oro nell'ultima edizione delle Universiadi, con la doppietta 800-1500 realizzata due anni fa a Chengdu, la brianzola aveva di fatto già cominciato la stagione indoor all'inizio di dicembre migliorandosi nei 3000 indoor con 8:53.32 per diventare l'ottava italiana alltime in sala