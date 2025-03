Atletica, Palmero vince la mezza maratona di Reggio Emilia

Elisa Palmero, campionessa europea a squadre di cross nei campionati di Antalya del dicembre scorso, si impone con l'ottimo tempo di 1h09'02 nella gara femminile della mezza maratona di Reggio Emilia, polverizzando il proprio precedente personale di 1h11'22 ottenuto agli Europei di Roma 2024, e si piazza nella quinta posizione assoluta nella storia italiana della specialità dei 21,097 km, non lontano dal primato italiano di 1h08'27 di Nadia Ejjafini in comproprietà con Sofiia Yaremchuk, mentre terza e quarta sono Valeria Straneo con 1h08'48 e Maria Guida con 1h09'00. Per la 25enne atleta piemontese, passata all’inizio dell’anno sotto la guida tecnica di Massimo Magnani e che un mese fa era scesa a 31'26 nei 10 chilometri su strada a Castellon, in Spagna, ad appena sette secondi dal primato nazionale di Nadia Battocletti, si aprono adesso nuove interessanti prospettive anche a livello internazionale.