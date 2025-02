Atletica, Nuguse batte il record del mondo indoor del miglio a New York

Lo statunitense Yared Nuguse ha realizzato nel corso dei Millrose Games di New York, prova Gold del Continental Tour Indoor, il nuovo primato mondiale al coperto sui 1609,344 metri del miglio con il tempo di 3'46"63, ricordando come nella stessa gara al femminile fosse presente l'unica italiana nell'evento, dopo la rinuncia di Marcell Jacobs sui 60 per un attacco influenzale alla vigilia, Sintayehu Vissa che ha chiuso in decima posizione con 4'26"39 nella gara vinta dalla britannica Georgia Bell in 4'23"35.