Atletica, Mondiali indoor: Dosso e Simonelli approdano in finale

Zaynab Dosso nei 60 e Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli si sono qualificati per la finale ai mondiali indoor di atletica leggera di Nanchino. Dosso approda alla corsa per le medaglie dei 60 metri vincendo la semifinale con 7.07, miglior tempo tra le semifinaliste, dando prova anche nel turno intermedio di una condizione notevole. Crono di 7.11 per la polacca Swoboda, 7.12 per la lussemburghese Van der Weken, la svizzera Kambundji, la neozelandese Hobbs. Avanza anche Lorenzo Simonelli nei 60hs, primato stagionale di 7.55, quarto tempo complessivo delle semifinali dietro allo statunitense Holloway (7.49), al francese Belocian (7.51) e al cinese Liu (7.51).