Atletica: Mihai e Cosi campioni della 20 km di marcia

È un'ottima giornata per la marcia azzurra nei Campionati italiani della 20 chilometri con tanti progressi a Sant'Alessio Siculo (Messina) dove cadono tre storici primati giovanili. Tra le donne si impone Alexandrina Mihai in 1h28:57 superando la migliore prestazione nazionale under 23 di Elisa Rigaudo (1h29:54 nel 2001) oltre a firmare lo standard per i prossimi Mondiali di settembre a Tokyo, fissato a 1h29:00, mentre al maschile Andrea Cosi conquista il primo titolo assoluto della carriera in 1h20:57. Risultati eccellenti per i vincitori delle gare juniores che festeggiano il record di categoria: Giuseppe Disabato con 1h23:01 riscrive la MPI under 20 (tolta dopo vent'anni a Giorgio Rubino, 1h23:58 datato 2005) e la diciassettenne Serena Di Fabio in 1h34:12 abbassa di un paio di minuti il limite della fuoriclasse Antonella Palmisano (1h36:21 nel 2010), presente come testimonial dell'evento svolto in una bella mattinata di sole.