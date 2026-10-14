Atletica, Mei parla dei Mondiali: "Scartare Roma? Scelta non oggettiva"

"I Mondiali a Roma sarebbero stati una grandissima occasione per lo sport italiano e per l'atletica in particolare. L'avremmo messo in sicurezza per 20 o 30 anni, lo faremo lo stesso. Non sono contento perché io sono certo che non solo il budget era il più alto ma anche che il nostro progetto fosse il migliore". Così Stefano Mei, presidente della Fidal, a margine della cerimonia di consegna del 'Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo', in merito alla mancata assegnazione dei Mondiali a Roma del 2029 e 2031.