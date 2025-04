Atletica: meeting Savona, debutto stagionale all'aperto per Simonelli

Allenato da Giorgio Frinolli, ha portato la specialità azzurra in un'altra dimensione, con il fantastico record italiano di 13.05 in occasione dell'oro agli Europei di Roma, nella sua città, e firmando complessivamente gli otto migliori tempi azzurri della storia. Il 22enne dell'Esercito ha raggiunto i vertici internazionali anche nei 60hs con la medaglia d'argento ai Mondiali indoor di Glasgow 2024 (primato italiano di 7.43), battuto soltanto dal fuoriclasse statunitense Grant Holloway. Nelle indoor appena terminate, si è classificato quarto ai Mondiali al coperto di Nanchino, nonostante la serie di infortuni che ne ha condizionato la preparazione. Simonelli, al debutto stagionale nella specialità, tornerà per la quarta volta in carriera a Savona, con l'obiettivo di centrare il primo successo e proiettarsi con fiducia verso i Mondiali di Tokyo in settembre. Nella Riviera di Ponente ha fin qui raccolto due secondi posti (2022 e 2023) e una terza piazza nel 2021.