Coni, Mattarella: "Successi danno grande prestigio a Italia"

"Abbiamo detto quanto dietro i successi e le prestazioni sempre più alte vi sia un grande lavoro di sacrificio, di impegno faticoso, della consapevolezza della sfida di superare sempre i propri limiti e questo consente successi raccolti in grande quantità. Non è soltanto l'aspetto di grandissimo valore del prestigio recato al nostro Paese con i successi, ma è anche un messaggio fondamentale all'interno del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'evento organizzato in occasione della sua visita al Centro di preparazione olimpica del Coni 'Giulio Onesti' di Roma.