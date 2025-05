"In Formula 1 il team è più concentrato che mai sulla lotta per le vittorie e i podi. L'inizio non è stato facile, lo sappiamo tutti. D'altra parte siamo tutti spinti da una grinta radicata e da un'instancabile determinazione a continuare a progredire". Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, nella conference call con gli analisti finanziari sui conti del primo trimestre.