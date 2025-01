Atletica, Marta Zenoni realizza il record italiano dei 1500 indoor dopo 43 anni

Grande impresa questa sera della 25enne mezzofondista azzurra Marta Zenoni, campionessa europea nella staffetta di cross poco più di un mese fa in Turchia, capace di vincere i 1500 metri nel meeting indoor di Lussemburgo con il tempo di 4'03"59, e di superare dopo quasi 43 anni il primato italiano della disciplina di 4'04"01, appartenente a Gabriella Dorio dal 7 marzo 1982. Per l'atleta bergamasca, da anni a Roma per vivere e allenarsi, un grande risultato che conferma il suo straordinario talento più volte frenato da vari problemi tra cui, addirittura, un intervento chirurgico a entrambi i tendini di Achille nel febbraio del 2023, da cui ha saputo riprendersi con infinita determinazione.