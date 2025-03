Atletica, Mario Longo il più veloce 60enne della storia con 7"49 nei 60 indoor

Mario Longo, ex velocista assoluto capace di vincere la medaglia di bronzo con la 4x100 metri agli Europei di Spalato 1990, ha realizzato all'età di 60 anni compiuti il 21 agosto dell'anno scorso, la miglior prestazione mondiale di sempre sui 60 metri indoor della sua categoria over 60, con il tempo di 7"49, grazie al quale ha migliorato il limite di 7"52 dello statunitense Oscar Peyton risalente al 2013. Il velocista napoletano, che ha ottenuto la sua prestazione nel corso dei campionati nazionali master al coperto in corso di svolgimento ad Ancona, detiene anche il primato mondiale over 50 con 7"04, precisato che le fasce di categoria hanno scaglioni di 5 anni, e va certamente considerato l'icona assoluta degli atleti master italiani grazie alle sue prestazioni che hanno dei valori tecnici di reale valore, pur se commisurate all'età avanzata.