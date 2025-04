Atletica, marcia: primato europeo Stano nei 10.000 metri su pista

Ottimi risultati anche dalla marcia azzurra, in una domenica speciale per l'atletica italiana. L'impresa è di Massimo Stano che firma la nuova migliore prestazione europea dei 10.000 metri su pista con il favoloso crono di 37'33"03 a Prato, superando il 37'53"09 dello spagnolo Francisco Javier Fernandez stabilito nel 2008, oltre a demolire il primato italiano di Ivano Brugnetti (37'58"6 nel 2005). È anche il terzo tempo di sempre al mondo, ottenuto nella gara valida per i Campionati di Società che vede in forma strepitosa anche l'altro big azzurro Francesco Fortunato, arrivato vicinissimo con 37'34"90, quarto alltime a livello mondiale e secondo di ogni epoca in Europa. Una coppia di assi che fa sognare, verso i prossimi eventi internazionali, e che intanto può gioire per aver riscritto una pagina di storia. Stano (Fiamme Oro), campione olimpico della 20 km nel 2021 e mondiale dei 35 km nella stagione successiva, dimostra di essere sul cammino giusto dopo le buone prove realizzate nei mesi scorsi, con 2h24'19 sulla distanza più lunga in dicembre a Dublino (a poco più di un minuto dal suo record europeo) e 1h18'28 nella 'venti' di Taicang. E continuano i progressi di Fortunato (Fiamme Gialle), bronzo europeo a Roma 2024, già capace quest'anno della migliore prestazione mondiale nei 5000 indoor con 17'55'65 ad Ancona e del personale sui 20 km con 1h18:49 in Cina. Per entrambi i pugliesi l'obiettivo si sposta sugli Europei a squadre di Podebrady, tra poco più di un mese (18 maggio) in Repubblica Ceca, in attesa dei Mondiali di settembre a Tokyo.