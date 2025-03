Atletica: marcia, Giorgi al via nella 20 km a Dudince

Di nuovo in gara, ma stavolta nella 20 chilometri di marcia. A un mese dal record italiano sulla distanza più lunga, torna in azione Eleonora Giorgi che sarà impegnata sabato a Dudince (Slovacchia) in una classica del circuito internazionale, tappa Gold del World Race Walking Tour. L'azzurra si mette alla prova in questa specialità dopo il progresso nella 35 chilometri di Antalya dove con 2h41:54 è riuscita a migliorarsi di quasi due minuti e a timbrare lo standard di iscrizione per i Mondiali di Tokyo in programma a settembre. E anche sulla 'venti' la lombarda delle Fiamme Azzurre detiene tuttora il primato nazionale di 1h26:17 stabilito nel 2015 mentre la scorsa stagione l'ha vista esprimersi in 1h28:47 partecipando poi alla quarta Olimpiade della carriera. Sulla linea di partenza, con start alle 13.10, troverà Nicole Colombi (Carabinieri) che ha già centrato il minimo iridato nella 'trentacinque' con 2h47:29 in ottobre.