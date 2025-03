Atletica, Maratona di Roma: Meucci in gara tra top runner

C'è Daniele Meucci tra i top runner della 30esima Acea Run Rome The Marathon. L'evento di domenica 16 marzo, che attende la cifra record di 50mila appassionati tra maratona e iniziative collaterali, ha annunciato oggi il cast degli atleti élite. L'azzurro dell'Esercito che compirà 40 anni in ottobre, autore nella scorsa stagione di un crono di 2h07'49" a Siviglia che gli ha spalancato le porte della sua terza Olimpiade, tornerà in gara nella maratona della Capitale a sei anni di distanza dall'ultima volta, coincisa con un ritiro. È una carriera che continua a regalare soddisfazioni all'ingegnere pisano, già campione d'Europa a Zurigo nel 2014 e tre volte in top ten nelle maratone dei Mondiali a Pechino (ottavo), Londra (sesto) e Budapest (nono).