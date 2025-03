Atletica, La Torre: "Caso spionaggio? Fiducioso di ricostruire ambiente positivo"

"Il caso spionagggio Tortu-Jacobs può avere ripercussioni sulla nostra staffetta? Mi rifaccio a un'immagine, quella di Parigi con Jacobs che a braccia aperte va incontro a Tortu a consolarlo per il quarto posto. Con quel gesto, Marcell è come se avesse detto a Filippo 'si vince e si perde tutti insieme'. Ci sono due aspetti della vicenda: uno non riguarda la federazione, ci sono indagini che avranno un loro corso. Come ha detto il presidente Mei, in staffetta corre chi va più veloce. Marcell ha più volte ribadito di come crede nella buona fede di Filippo e pian piano ricostruiremo un ambiente che in questi anni ci ha regalato tante soddisfazioni. Rimango positivo proprio dall'atteggiamento e dalle parole di Jacobs". Così il direttore tecnico della Nazionale di atletica Antonio La Torre, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. azn 100912 Mar 2025