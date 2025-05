Scacchi: presentata "Clash of Generations", campioni alla Versiliana

La mostra sarà preceduta, sabato 1° giugno, da una sfida straordinaria tra Faustino Oro, talento argentino di appena 10 anni e il già campione del mondo Vishy Anand. Uno scontro tra Davide e Golia che ricorda altre sfide epiche della storia di questa disciplina. Il match in Versiliana, organizzato da Unichess e nato da un'idea del Grande Maestro di scacchi Roberto Mogranzini e di Andrea Bocelli, appassionato scacchista, accenderà i riflettori internazionali su questo prezioso angolo di Toscana anche grazie alla copertura globale di Chess.com, piattaforma che ha superato i 160 milioni di utenti registrati nel mondo. La sfida sarà trasmessa in tre lingue e coinvolgerà una platea globale di appassionati. L'evento prenderà il via con una suggestiva parata in carrozza che accompagnerà i due sfidanti da Forte dei Marmi e da Pietrasanta fino alla Villa La Versiliana, attraversando simbolicamente il territorio che ospiterà questa celebrazione del gioco degli scacchi, terzo sport più praticato in India e, con 650 milioni di giocatori, tra i più praticati al mondo. Il vincitore del match si misurerà successivamente in una partita simultanea contro venti ospiti. Host di questo incontro sarà Andrea Bocelli, di casa in Versilia e grande amante degli scacchi, che accoglierà i partecipanti in un evento a numero chiuso, riservato a un pubblico selezionato di appassionati italiani e internazionali.