Atletica, la tedesca Mihambo vince la gara test di lungo con pedana libera a Dusseldorf

Malaika Mihambo, pluricampionessa tedesca di salto in lungo che vanta su tutto la medaglia d'oro a Tokyo 2020 ma anche l'argento a Parigi 2024, ha vinto oggi con 6,87 la prova test su pedana libera disputata a Dusseldorf nel corso del meeting Silver di Continental Tour Indoor, davanti all’olandese Pauline Hondema seconda con 6.68 ma che ha però primeggiato secondo la misurazione tradizionale, utilizzata in ogni caso ai fini dell'attribuzione del punteggio valido per il ranking mondiale, grazie alla misura di 6,65 in una classifica dove Mihambo è terza con 6,39, peraltro a due giorni dalla sua fantastica prova nel meeting di Karsruhe dove ha ottenuto 7,07 di miglior prestazione mondiale stagionale. Ai fini statistici e di ragionamento su questo controverso, per usare un eufemismo, esperimento, va detto che dei 42 salti a disposizione solo 2 sono stati nulli con la logica della pedana libera, mentre con quella tradizionale solo 12 sono risultati i validi. Da segnalare nell'evento tedesco il quinto posto nella finale dei 60 metri con 6"64 del campione europeo indoor di Istanbul 2023, Samuele Ceccarelli, dopo aver corso la batteria in 6"88, nella gara vinta dallo svedese Henrik Larsson con 6"54, il quale si candida quantomeno per un podio ai prossimi Euroindoor in Olanda a marzo. Per il velocista azzurro un miglioramento rispetto alle prime gare anche se ancora distante dai suoi tempi migliori, 6"48 di personale, ma agli assoluti di Ancona tra due settimane potrà ancora a cercare il minimo di 6"60 per l'evento continentale nei Paesi Bassi.