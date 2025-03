Atletica, l'annuncio di Tamberi: "Io e mia moglie avremo una bambina"

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi diventeranno genitori di una bambina. È stato lo stesso campione olimpico di salto in alto ad annunciarlo con un post sul suo profilo Instagram. "Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per la casa. Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore", ha scritto il 32enne Tamberi mostrando anche una tutina rosa da bambina con la sua mano che tocca quella della moglie. Lo scorso febbraio la coppia aveva annunciato la gravidanza con un video in bianco e nero, mostrando le prime immagini dell'ecografia.