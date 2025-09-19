Logo SportMediaset
Atletica, Kenya: muore a 32 anni il mezzofondista Jairus Birech

19 Set 2025 - 19:00
© Getty Images

© Getty Images

E' morto a soli 32 anni il mezzofondista keniano Jairus Birech, uno dei più titolati e celebri siepisti del Paese. Birech, 32 anni, è deceduto ieri sera all'ospedale Moi di Eldoret, nel nord del Paese, dove era ricoverato da due giorni. Secondo quanto dichiarato a Citizen Tv dal fratello Alex Rotich, i medici avevano diagnosticato all'atleta tubercolosi e meningite. Nato nel 1992, specialista dei 3000 metri siepi, Birech ha vinto la medaglia d'oro ai campionati africani di Marrakesh nel 2014 e ha partecipato a 10 edizioni della Diamond League, vincendo nella sua specialità nel 2014 e nel 2015. In Italia lo si ricorda per un trionfo alla Cinque Mulini nel 2016. Birech lascia la moglie e due figli.

