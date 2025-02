Atletica, Jacobs rinuncia agli europei indoor e dà appuntamento ai 100 metri

Marcell Jacobs non sarà presente nei 60 metri dei prossimi campionati europei al coperto, in programma in Olanda ad Apeldoorn dal 6 al 9 marzo prossimo, a causa dei postumi dell'influenza che gli ha impedito di partecipare ai Millrose Games di New York a inizio febbraio, complice anche la consapevolezza di non aver in ogni caso una condizione ottimale come visto nella sua unica gara invernale di Boston, dove non aveva fatto meglio di 6"63 nella finale. Il duplice campione olimpico di Tokyo 2020 non potrà quindi provare a riprendersi il titolo continentale dei 60 indoor, da lui vinto nel 2021 a Torun e perso di un soffio a Istanbul 2023 ad opera del suo compagno di nazionale Samuele Ceccarelli, ma ha già fatto sapere quale sarà la data del suo debutto all'aperto sui 100 metri, nella Diamond League in Cina a Xiamen il 26 aprile, a cui seguirà quella del 3 maggio sempre in Cina, preludio delle World Relays, i mondiali di staffette previsti nella stessa nazione asiatica a Guangzhou il 10 e 11 maggio.