Atletica, Jacobs l'8 febbraio sui 60 metri indoor a New York

Marcell Jacobs, che debutterà nella stagione internazionale al coperto domenica 2 febbraio sui 60 metri del New Balance Grand Prix di Boston valido quale terza prova Gold del Continental Tour Indoor, ha fatto sapere oggi che scenderà di nuovo sui blocchi dei 60 metri l'8 febbraio successivo, per il sesto meeting Gold dello stesso circuito, nei Millrose Games a New York. Come da lui stesso confermato, il suo obiettivo finale della stagione al coperto saranno gli Euroindoor che si disputeranno dal 6 al 9 marzo ad Apeldoorn nei Paesi Bassi. Mentre a Boston Jacobs avrà come avversario su tutti il campione olimpico dei 100 lo statunitense Noah Lyles, a New York sarà chiamato a un’altra sfida di altissimo livello contro l'altro statunitense Trayvon Bromell, il britannico Zharnel Hughes e il giapponese Abdul Hakim Sani Brown. In un’intervista rilasciata a Citius Mag, lo sprinter allenato in Florida da coach Rana Reider ha così dichiarato: “I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all’aperto. La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024. Tornare a Tokyo per i mondiali all'aperto sarà speciale, conservo così tanti bei ricordi e spero di portare la stessa energia e sicurezza del 2021. Sarà un’opportunità per dimostrare quanto sono cresciuto come atleta dalle Olimpiadi. I 100 metri sono diventati decisamente più competitivi da Tokyo in poi, la profondità del talento è incredibile, con tanti atleti capaci di correre sotto i 10 secondi. Ogni gara sembra una finale”.