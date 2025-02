Atletica, Jacobs in pista dopo 146 giorni: "Sono pronto"

"Non mi sto allenando per allenarmi: mi sto allenando per gareggiare. E devo capire come sta andando. Devo rompere il ghiaccio. Mi sento pronto". Lo ha detto Marcell Jacobs nella conferenza stampa della vigilia a Boston, partecipando all'incontro con i media insieme a Noah Lyles, campione olimpico dei 100 e avversario n.1 nella gara di domenica sera, e alla regina di Parigi dei 100 metri Julien Alfred. "Quest'anno ho deciso di gareggiare nelle indoor perché la stagione sarà lunga e l'appuntamento principale è a settembre, i Mondiali di Tokyo: quindi ho bisogno di competizioni adesso. Mi piacciono i 60 metri: per farli devo adeguare la mia tecnica e migliorare la prima parte della gara. Ho vinto un Mondiale e sono il primatista europeo con 6.41 quindi non possono non piacermi". Jacobs è atteso in batteria nei 60 metri dalle 22.12 italiane, alla ricerca della finale in programma alle 23.54. Tra gli avversari anche Trayvon Bromell e Zharnel Hughes. Per l'azzurro è il rientro in gara dallo scorso settembre, dopo 146 giorni: l'ultima volta il 9 settembre nei 100 del Galà dei Castelli di Bellinzona, in Svizzera. "La mia vita è cambiata dopo le Olimpiadi di Tokyo - continua Jacobs - Tutti si aspettano sempre di più, ma non siamo robot, siamo umani. Io amo questo sport, la pista è sempre stata il mio 'happy place', il mio paradiso". Il campione olimpico di Tokyo ha anche ironizzato sulle proprie abitudini alimentari negli Usa: "Lo scorso anno è stato tosto, perché adoro hamburger e patatine, è complicato restare concentrato, e mangiare soltanto a casa... ma so cosa posso permettermi e cosa devo evitare". La tappa di Boston del World Indoor Tour Gold sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena domenica 2 febbraio dalle 22 alle 24.