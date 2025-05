Atletica, il velocista statunitense Kerley arrestato a Miami per rissa e salterà il Grand Slam Track

Il velocista statunitense Fred Kerley, campione del mondo dei 100 metri a Eugene 2022 ma anche argento nei giochi olimpici di Tokyo 2021 dietro Marcell Jacobs e bronzo sulla stessa distanza alle Olimpiadi di Parigi, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere della contea di Broward in seguito a un alterco avvenuto nella serata statunitense di giovedì, nella immediata vigilia dell'inizio della seconda tappa del Grand Slam Track a Miami. Il ventinovenne atleta è accusato di percosse nel corso di una rissa e per il momento non sono state fornite tempistiche immediate per il suo rilascio. In una dichiarazione rilasciata a "LetsRun.com", che ha riferito dell'incidente, il Grand Slam Track ha confermato che Kerley non parteciperà al meeting di questo fine settimana e ha rifiutato di commentare se gli sarà permesso di gareggiare nelle restanti tappe del nuovo circuito, di cui tra l'altro l'atleta è un "racer" vale a dire sotto contratto, di Philadelphia dal 30 maggio al 1° giugno e di Los Angeles dal 27 al 29 giugno. Da ricordare come incredibilmente sempre a Miami lo sprinter statunitense fosse già stato fermato a inizio dell'anno per resistenza a pubblico ufficiale.