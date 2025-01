Atletica: il premio Azzurri d'Italia al velocista Melluzzo

Nel 2019 era stato premiato come giovane promessa della velocità, sabato 11 gennaio alle 16, al palazzo Mastrogiovanni Tasca di Mistretta (Messina), il siracusano Matteo Melluzzo, classe 2002, riceverà il premio Azzurri d'Italia da campione europeo con la staffetta 4 X100 azzurra. La manifestazione "La Sicilia premia i campioni dello sport" è organizzata, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Mistretta, dall'Asd Agex di Nando Sorbello e dalla sezione di Palermo dell'Associazione Atleti Olimpici ed Azzurri d'Italia, guidata da Antonio Selvaggio. "Il Premio Azzurri d'Italia - sottolineano Nando Sorbello e Antonio Selvaggio - è una celebrazione della passione, il momento per ricordare i valori della maglia azzurra, che uniscono e ispirano tante imprese sportive". Premiati anche i giornalisti che hanno "narrato" le imprese sportive dei campioni siciliani. Il riconoscimento andrà a Lorenzo Magrì de "La Sicilia" e a Francesco Triolo di Telecolor. Al condirettore nazionale della Tgr della Rai, Roberto Gueli, il premio speciale "Chiavi della città".