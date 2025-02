Atletica, il bronzo olimpico Diaz debutta sabato nel triplo di Metz in Francia

La medaglia di bronzo a cinque cerchi del salto triplo di Parigi 2024, l'italo cubano Andy Diaz, farà il suo esordio agonistico sabato prossimo 8 febbraio nell'Arena di Metz in occasione del meeting Silver di Continental Tour Indoor, in quello che sarà il primo test in vista dei principali impegni al coperto già annunciati, gli Europei di Apeldoorn e i Mondiali di Nanchino, che si terranno a marzo. Per il saltatore allenato da Fabrizio Donato subito avversari importanti quali il cubano a tutti gli effetti Lazaro Martinez, campione del mondo indoor a Belgrado 2022, il brasiliano Almir Dos Santos e il tedesco Max Hess. Nello stesso evento da segnalare la presenza di altri azzurri a partire da Ayomide Folorunso che gareggerà sia sui 200 che sui 400 metri femminili, Ludovica Cavalli, Giulia Aprile, Micol Majori e Valentina Gemetto impegnate nei 3000 sempre donne, Joao Bussotti nei 1500 uomini e, ancora al femminile, Angelika Wegierska nei 60 H.