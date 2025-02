Atletica, La baby fenomeno Doualla da appuntamento per le gare all'aperto

Kelly Doualla, la talentuosissima velocista italiana di origini camerunensi, dovrà rinunciare al prosieguo della stagione al coperto, che l'ha vista stabilire il nuovo record europeo under 18 sui 60 metri con l'eccellente crono di 7"19, a causa di un infortunio muscolare all'adduttore patito durante la staffetta 4x200 metri dei campionati italiani al coperto allievi, dove aveva nella gara individuale ottenuto il tempo sopra citato che, di fatto, le avrebbe pure consentito di partecipare agli Euroindoor assoluti di marzo nei Paesi Bassi. Per la 15enne velocista, allenata dal tecnico Walter Monti, salteranno quindi gli altri impegni già programmati della stagione invernale quali i campionati italiani assoluti del 22 e 23 febbraio, e il triangolare internazionale under 20/18 tra Italia, Francia e Portogallo, che si disputerà il 1° marzo a Metz in Francia. L'appuntamento per Kelly è dunque rimandato alle gare all'aperto dove l'attendono i 100 metri, con grande interesse per quanto potrebbe riuscire a realizzare.