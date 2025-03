Atletica, Iapichino: "Studio giurisprudenza per difendere i diritti"

"Il mio 5 in condotta? Una volta, quando avevo circa 17 anni, ho preso il treno senza dire niente e sono andata a Venezia con le amiche, solo che ho dimenticato di bloccare le storie su Instagram ai miei genitori". Lo rivela Larissa Iapichino a Rai Radio2 ospite di Serena Bortone a '5 in condotta'. "Da lì ho imparato che le cose o le dici, oppure le fai per bene", aggiunge scherzando la neocampionessa europea di salto in lungo indoor che divide il suo tempo tra allenamenti e studi universitari: "Sto studiando giurisprudenza e amo quello che studio. Vorrei difendere i diritti, in generale, anche perché è un tema in continua evoluzione. Mi manca molto alla laurea, quindi non vanno prese le mie parole come una 'sentenza definitiva'. È molto complicato poter conciliare una facoltà del genere con l'attività che faccio, ma lo faccio con passione, è qualcosa che ho sempre voluto fare e sogno anche in questo senso".