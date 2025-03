Atletica, Iapichino in finale agli europei indoor

Larissa Iapichino è in finale nel lungo grazie al 6.76 con cui si qualifica direttamente (6.65 era la misura da superare per la finale). Il secondo salto è quello buono per guadagnarai il pass per la finale europea del salto in lungo in programma domani sera (inizio alle ore 20.29). Il livello è molto alto fin dalle prime battute, Larissa apre con un buon 6.53, mentre volano la svizzera Kalin (6.77), la tedesca Mihambo (6.68) e la serba Gardasevic (6.67). L'azzurra le raggiunge qualificandosi alla finale con il salto successivo, quando era provvisoriamente ottava. "Qualificarsi lo scalino più difficile" le parole dell'azzurra.