Atletica, Gout Gout sfonda il muro dei 20" sui 200 pur se con vento irregolare

Gout Gout, il 17enne australiano di origini sud sudanesi nuovo grande talento della velocità mondiale, continua la sua crescita agonistica e, durante i Campionati Statali del Queensland, fa registrare lo stratosferico crono di 19"98 sui 200 metri, diventando il secondo atleta della sua età a sfondare il muro dei 20 secondi dopo lo statunitense Erriyon Knighton, ma la sua prestazione non sarà però omologata a causa del vento favorevole di +3.6 m/s, ben oltre il limite regolamentare di +2.0 m/s, non togliendo però nulla alla straordinarietà dell’impresa. Gout peraltro aveva già corso nelle batterie dei Queensland State Championships in 20"05 con un vento regolare di +1.2 m/s, miglior prestazione stagionale assoluta del 2025, a 1 centesimo dal suo personale di 20"04 corso a dicembre che l'ha posto all'attenzione generale, ma quel che ha colpito nelle due gare disputate in questi giorni è stato il miglioramento evidente della tecnica negli ultimi 100 metri, frutto del grande lavoro in tal senso degli ultimi mesi.