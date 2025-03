Atletica, gli etiopi Kebede e Takele vincono la maratona di Tokyo

Gli etiopi Sutume Kebede e Tadese Takele si sono imposti, rispettivamente al femminile con 2h16'31 e al maschile con 2h03'23, nella Maratona di Tokyo, primo appuntamento annuale del circuito World Majors. Per la 30enne maratoneta dell'Etiopia si tratta della conferma nella 42,195 km giapponese dopo il successo della scorsa edizione, mentre per il suo connazionale 22enne è la prima affermazione sulla distanza, oltretutto in una gara di altissimo prestigio internazionale. Kebede, che ha vinto l’edizione 2024 stabilendo il tempo più veloce della storia su suolo giapponese con 2h15’55, è ottava nelle liste mondiali all-time e, nella sua precedente competizione si è piazzata seconda alla Maratona di Chicago lo scorso 13 Ottobre con 2h17’32.