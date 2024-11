ATLETICA, GIOVANNA EPIS VINCE LA MEZZA MARATONA DI MILANO

Giovanna Epis, 36enne specialista delle corse su strada, ha vinto la Mezza Maratona di Milano con il tempo di 1h12'48, in quella che era la sua prima gara dopo la seconda partecipazione olimpica nella Maratona di Parigi ad agosto, mentre nella prova maschile il successo è arriso allo specialista di corsa in montagna Xavier Chavrier, con il crono di 1h03'21. Nell'evento denominato Milano21-FollowYourPassion, con partenza e arrivo dal nuovo quartiere CityLife della metropoli lombarda, e passaggi nelle zone più belle della città quali piazza del Duomo, corso Vittorio Emanuele, via Manzoni e la Darsena, era inserita anche una competizione sui 10 km vinta al femminile dalla slovena Klara Lukan in 31'04, davanti all'azzurra specialista degli 800 metri Elena Bellò con 33'09, mentre tra gli uomini affermazione di Alberto Mondazzi in 29'45.