ATLETICA, FEDERICA DEL BUONO VITTORIOSA NEL CROSS DELLA VALSUGANA

Federica Del Buono, protagonista azzurra sui 1500 e 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi, ha vinto la tredicesima edizione del Cross della Valsugana, disputato sulla distanza degli 8 km a Levico Terme in provincia di Trento, con il tempo di 26'17 grazie al quale ha preceduto Andrea Schweigkofler seconda in 29'45. Nella prova maschile sulla stessa distanza della manifestazione agonistica, che è stata la prima gara della stagione italiana di corsa campestre, successo per Sebastiano Parolini in 23'11 davanti a Enrico Vecchi secondo con 23'28.