Atletica, Faniel quinto nella mezza maratona di Siviglia

Eyob Faniel, 32enne ex primatista italiano della maratona e della mezza, ha chiuso in quinta posizione nella 21,097 km di Siviglia con il tempo di 1h00'51, in una gara contraddistinta da un clima molto umido e da una leggera ma fastidiosa pioggia che ha disturbato i corridori. Per l'azzurro in ogni caso una buona prestazione in questa sua prima competizione del 2025, a 43 secondi dal suo personale di 1h00'07 realizzato nel 2021 a Siena, che fu primato nazionale, ricordando invece come proprio a Siviglia nel febbraio 2020 ottenne l'allora record italiano della maratona con 2h07'19. Nella gara spagnola il successo è andato al keniano Vincent Nyamongo Nyageo con 59'33, davanti ai francesi Felix Bour secondo in 1h00'00 e Valentin Gondouin terzo con 1h00'17, mentre nella prova femminile c'è stata una doppietta ugandese nei primi posti con la vittoria di Rebecca Chelangat in 1h07'18, davanti ad Annet Chemengich Chelangat seconda in 1h08'12, con la prima delle azzurre Giovanna Epis, 14esima in 1h11'58, che ha preceduto Rebecca Lonedo 15esima in 1h12'11.