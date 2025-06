Atletica: Europei a squadre, a Madrid 15 ori individuali Roma 2024

Nel lungo Mattia Furlani, Simon Ehammer, Miltiadis Tentoglou, in ordine di accredito, in una gara dal sapore globale. L'azzurro campione mondiale indoor, lo svizzero specialista delle multiple e il greco che ha vinto tutto, si ritrovano per l'ennesima sfida sul filo dei centimetri. Borsino in trend positivo per lo spagnolo ex-cubano Lester Lescay. Lo svedese Thobias Montler e il portoghese Gerson Baldé elementi che possono inserirsi a ragion veduta per raccogliere punti importanti per i rispettivi team. Stesso scenario nella gara femminile, con una nuova sfida tra Larissa Iapichino (7,06 a Palermo) e la tedesca Malaika Mihambo in uno dei concorsi a più alto contenuto tecnico. In pedana la francese Kpatcha (oltre i sette metri recentemente), la svizzera Kalin, la spagnola Diame e la portoghese De Sousa che raramente sbagliano gara, e la britannica Sawyers, rientrata dopo un grave infortunio e tornata a misure attorno ai 6,90. Infine il salto triplo, dove è ufficiale la rinuncia del bronzo olimpico e iridato indoor Andy Diaz, sostituito da Simone Biasutti. C'è il formidabile portoghese Pedro Pablo Pichardo come possibile protagonista, e il francese Seremes in buona condizione. Altra debuttante in nazionale, Erika Saraceni, l'U20 atterrata a 14,01 a Savona. Favorita la spagnola Ana Peleteiro-Compaoré, anche se alle prese con problemi tecnici da registrare, in uno scorcio di stagione in cui la tedesca Caroline Joyeux ha guadagnato la leadership continentale e figura con il miglior accredito (14,45). La francese Guillaume e la finlandese Salminen completano il lotto delle più forti in gara.