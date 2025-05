Atletica: esordio stagionale di Diaz il 2 giugno a Rovereto

Sarà Rovereto a ospitare il debutto stagionale all'aperto di Andy Diaz. Il bronzo olimpico del salto triplo, due volte medaglia d'oro nella stagione indoor (Europei ad Apeldoorn e poi Mondiali a Nanchino) farà il suo esordio nella 61esima edizione del Palio Città della Quercia, in Trentino, tappa Silver del Continental Tour in programma per il 2 giugno. Per il primatista italiano (17,80 a marzo nella finale iridata in Cina) si tratterà di un ritorno sulla pedana dello Stadio Quercia, dopo la vittoria del 2023 con 17,03, e sarà il primo collaudo di una stagione che culminerà nei Mondiali di Tokyo a settembre, dove cercherà di rendere ancora più prezioso il suo già ricco palmares. Gloriosa è la storia del salto triplo a Rovereto, come racconta lo storico primato del Meeting, detenuto dal 2001 dal britannico Jonathan Edwards con 17,27: l'obiettivo per Diaz (Fiamme Gialle) potrebbe essere quello di inserire il proprio nome tra i recordman del Palio, sfruttando un contesto di gara che sta assumendo contorni di grande interesse. A quattro settimane dall'appuntamento con il Palio Città della Quercia, il nome di Diaz si affianca dunque a quello già annunciato di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che tornerà quindi a gareggiare nel "suo" Trentino carica dei trionfi degli ultimi mesi e del primato italiano ed europeo dei 5 km su strada siglato sabato a Tokyo (14:32). A Rovereto l'argento olimpico dei 10.000 di Parigi sarà in gara nei 1500 metri.