Atletica, Doualla salta il debutto ufficiale sui 100 metri per un malfunzionamento del cronometraggio

Kelly Doualla, 15enne grande speranza della velocità italiana femminile, doveva esordire oggi nella sua prima gara ufficiale a livello nazionale assoluto sui 100 metri, a Gallarate in provincia di Varese nel corso della fase regionale dei campionati italiani societari, ma nella sua prima batteria, che aveva condotto in testa dall'inizio con una partenza bruciante, per poi essere recuperata negli ultimi metri dall'esperta Gloria Hooper che è piombata con lei sul traguardo, è saltato il cronometraggio elettrico per cui non si è potuto attribuire un tempo e nemmeno chi avesse vinto in quanto vicinissime. La prova è stata poi ripetuta dopo circa un'ora, ma la giovanissima sprinter non si è presentata ai blocchi nella gara poi vinta dalla Hooper in 11"76.