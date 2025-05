Atletica, Simonelli primo italiano in gara nel Grand Slam Track a Filadelfia

Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 H nel 2024 a Roma ma anche argento mondiale sui 60 H di Glasgow nello stesso anno, oltre che primatista nazionale di entrambe le discipline, sarà il primo atleta italiano impegnato nel Grand Slam Track, la super lega di atletica ideata da Michael Johnson, in occasione del terzo evento della stagione che ne prevede quattro, programmato a Filadelfia dal 30 maggio al 1° giugno. L'atleta romano che compirà 23 anni proprio in occasione dell'ultima giornata della manifestazione, sarà impegnato nella categoria ostacoli brevi il 30 e 31 maggio, dapprima nella sua disciplina primaria dei 110 H e il giorno successivo nei 100 metri, contro avversari straordinari quali su tutti i due statunitensi leader stagionali negli ostacoli, Cordell Tinch e Trey Cunningham rispettivamente con 12"87 e 13"00, il polacco Jakub Szymanski oro europeo dei 60 H ad Apeldoorn, oltre che il francese Sasha Zhoya e gli altri USA Freddie Crittenden, Daniel Roberts e Devon Allen. Da ricordare come Simonelli sia certamente anche un ottimo velocista puro con un personale di 10"25 sui 100 metri del 2023, mentre il suo limite sugli ostacoli è 13"05 realizzato in occasione della vittoria europea di Roma 2024, per cui le sue caratteristiche potrebbero regalargli soddisfazioni in questa particolare formula che prevede due gare ad evento, e una classifica finale di categoria sommando i punteggi di ognuna.