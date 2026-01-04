Atletica, cross Alà dei Sardi: in gara Aouani e Crippa

Due big azzurri al Cross di Alà dei Sardi. Quando manca poco più di un mese all'evento di domenica 8 febbraio, gli organizzatori annunciano la partecipazione di Iliass Aouani, bronzo mondiale a Tokyo e campione europeo di maratona, e di Yeman Crippa, già oro continentale di 10.000 e mezza. Per entrambi è questa la prima gara in programma nel 2026 un paio di giorni dopo il rientro da un periodo di allenamento in altura a Iten, in Kenya. Sarà la terza presenza di Aouani alle pendici del Monte Acuto dove ha conquistato il successo nel 2022 mentre l'anno scorso si è piazzato quarto e primo degli italiani. Splendido protagonista della stagione appena trascorsa, con il podio iridato nella capitale giapponese e il trionfo in primavera agli Europei su strada di Lovanio, il milanese delle Fiamme Azzurre si trova da metà dicembre nella Rift Valley per preparare la maratona del 1° marzo proprio a Tokyo. Partirà invece il 7 gennaio Crippa (Fiamme Oro), recordman italiano del mezzofondo e vicecampione europeo di cross nel 2024, che per la prima volta correrà nella campestre sarda. Poi il trentino è atteso il 22 febbraio alla Napoli City Half Marathon. Tutto nuovo il percorso che sarà allestito in località Coiluna, a 4 km da Alà dei Sardi, per una manifestazione che vanta nomi di prestigio nell'albo d'oro come i vincitori dell'anno scorso, l'etiope Berihu Aregawi e la fuoriclasse azzurra Nadia Battocletti, ambedue d'argento alle Olimpiadi di Parigi nei 10.000 metri. Prosegue così la lunga tradizione di un appuntamento che in passato ha accolto tante stelle del mezzofondo mondiale nel nord-est della Sardegna, nato nel 1973 su iniziativa della società Alasport e andato avanti fino al 2012 prima di riprendere nel 2016 con il Memorial Elisa Migliore arrivato alla decima edizione.