Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, cross Alà dei Sardi: in gara Aouani e Crippa

04 Gen 2026 - 15:32

Due big azzurri al Cross di Alà dei Sardi. Quando manca poco più di un mese all'evento di domenica 8 febbraio, gli organizzatori annunciano la partecipazione di Iliass Aouani, bronzo mondiale a Tokyo e campione europeo di maratona, e di Yeman Crippa, già oro continentale di 10.000 e mezza. Per entrambi è questa la prima gara in programma nel 2026 un paio di giorni dopo il rientro da un periodo di allenamento in altura a Iten, in Kenya. Sarà la terza presenza di Aouani alle pendici del Monte Acuto dove ha conquistato il successo nel 2022 mentre l'anno scorso si è piazzato quarto e primo degli italiani. Splendido protagonista della stagione appena trascorsa, con il podio iridato nella capitale giapponese e il trionfo in primavera agli Europei su strada di Lovanio, il milanese delle Fiamme Azzurre si trova da metà dicembre nella Rift Valley per preparare la maratona del 1° marzo proprio a Tokyo. Partirà invece il 7 gennaio Crippa (Fiamme Oro), recordman italiano del mezzofondo e vicecampione europeo di cross nel 2024, che per la prima volta correrà nella campestre sarda. Poi il trentino è atteso il 22 febbraio alla Napoli City Half Marathon. Tutto nuovo il percorso che sarà allestito in località Coiluna, a 4 km da Alà dei Sardi, per una manifestazione che vanta nomi di prestigio nell'albo d'oro come i vincitori dell'anno scorso, l'etiope Berihu Aregawi e la fuoriclasse azzurra Nadia Battocletti, ambedue d'argento alle Olimpiadi di Parigi nei 10.000 metri. Prosegue così la lunga tradizione di un appuntamento che in passato ha accolto tante stelle del mezzofondo mondiale nel nord-est della Sardegna, nato nel 1973 su iniziativa della società Alasport e andato avanti fino al 2012 prima di riprendere nel 2016 con il Memorial Elisa Migliore arrivato alla decima edizione. 

Ultimi video

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:07
La Fiamma Olimpica nelle Marche, acceso braciere e tedofori partiti da Ascoli
15:32
Atletica, cross Alà dei Sardi: in gara Aouani e Crippa
14:16
Sci nordico, Pellegrino quarto in Val di Fiemme: "Fiducia per i Giochi"
14:15
Sci, Della Mea: "Gara che mi rende felice, ora sempre meglio"
13:29
Sci: Rast vince lo slalom di Kranjska Gora davanti a Shiffrin, Della Mea sesta