Atletica, Crippa e Yaremchuk alla maratona di Londra

"Negli anni ho sempre guardato con grande ammirazione tutti quei campioni che hanno corso la London Marathon e sapere che nel 2025 sarà il mio turno mi emoziona tantissimo". Con queste parole, pubblicate su Instagram, Yeman Crippa ha ufficializzato la propria partecipazione alla maratona di Londra di domenica 27 aprile. "Sarà il mio debutto nelle Majors - prosegue il campione d`Europa della mezza - e ciò mi dà una grande carica per allenarmi al massimo. Mi troverò sulla linea di partenza con i migliori al mondo, in un cast stratosferico". Un esordio da brividi per il trentino delle Fiamme Oro in uno degli eventi più attesi dell`anno, insieme a tutto il meglio del running mondiale: gli organizzatori hanno annunciato la presenza della leggenda Eliud Kipchoge (Kenya) quattro volte re di Londra e doppia medaglia d`oro ai Giochi, del campione olimpico di Parigi Tamirat Tola (Etiopia), e di altri due keniani di spicco come il vincitore della passata edizione Alexander Mutiso Munyao e il capolista mondiale 2024 della maratona Sabastian Sawe (2h02:05). Con loro anche un debuttante di lusso come l`ugandese Jacob Kiplimo, primatista mondiale della mezza. Fari anche sull`olandese campione di New York Abdi Nageeye e sull`ultimo trionfatore di Berlino Milkesa Mengesha (Etiopia). Per Crippa, ex primatista italiano con le 2h06:06 di Siviglia (superato in dicembre da Yohanes Chiappinelli) sarà il rientro in maratona dopo il venticinquesimo posto delle Olimpiadi di Parigi, esperienza che non gli ha regalato le stesse soddisfazioni degli Europei di Roma (oro individuale e a squadre nella mezza) e degli Europei di cross di Antalya (argento dietro a Jakob Ingebrigtsen). Sensazionale anche il cast femminile, che vedrà la presenza della primatista italiana Sofiia Yaremchuk (Esercito), già brillante a Londra nel 2023 con un piazzamento da top ten (nona). In gara le prime tre maratonete della storia, a partire dalla keniana Ruth Chepngetich che ha squarciato il primato mondiale a Chicago con un galattico 2h09:56. Al via anche l`ex primatista Tigst Assefa (Etiopia), la campionessa olimpica di Parigi 2024 Sifan Hassan (Olanda) e la keniana vincitrice lo scorso anno a Londra Peres Jepchirchir, oro ai Giochi di Tokyo. Anche per Yaremchuk, primatista italiana con le 2h23:16 di Valencia del 2023, sarà una tappa fondamentale nella stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo in settembre.